Hansi Flick (FC Bayern München): Wohl kaum ein Trainer hat in so kurzer Zeit so viel bewegt und so viele Titel gewonnen. Er kam als Nachfolger von Niko Kovac und gewann aus dem Stehgreif sechs Titel in einem Jahr. In diesem Jahr kam mit der Meisterschaft "nur" ein weiterer Titel dazu. Demgegenüber stehen in der gesamten Zeit mit Flick als Bayern-Coach nur acht Niederlagen in allen Wettbewerben. Als nächstes könnte Flick wohl als Bundestrainer auf Jogi Löw folgen - dort würde er einige seiner Bayern-Schützlinge wiedersehen.