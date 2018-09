Der VfL Wolfsburg und Hertha BSC haben sich nach einer nervenaufreibenden Nachspielzeit im direkten Vergleich der Bayern-Verfolger am Samstag (15.09.2018) mit 2:2 (0:0) getrennt. Die Hertha wähnte sich nach dem Treffer zum 2:1 durch Ondrej Duda (90.+1) schon als Sieger, doch Wolfsburg konterte im Gegenzug durch Admir Mehmedi (90.+3) und rettete das Remis.

Für die Niedersachsen endete dennoch eine Serie von sechs Pflichtspielsiegen in Serie. Bundesliga-Frischling Javairo Dilrosun (61.) hatte bei seinem ersten Startelfeinsatz die Gäste in Führung geschossen. Der Ausgleich durch Yunus Malli, der in der 87. Minute einen Foulelfmeter nach Videobeweis verwandelte, läutete den Krimi in der Schlussphase ein. Schiedsrichter Christian Dingert hatte nach einem Foul von Berlins Arne Maier an Maximilian Arnold an der Strafraumgrenze zunächst auf Freistoß entschieden, nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten den Ort des Vergehens jedoch in den Strafraum verlegt.

Wolfsburg vor allem im ersten Durchgang stark

Mit überfallartigen Angriffen setzten die Norddeutschen ihre Gäste vor 25.090 Zuschauern von der ersten Sekunde an mächtig unter Druck. Drei Eckbälle in den ersten drei Minuten belegten die Überlegenheit der "Wölfe", bei denen Jerome Roussillon mit kernigen Distanzschüssen für Erstaunen sorgte. Der Außenverteidiger zwang in der zweiten Minute Hertha-Torhüter Rune Jarstein zu einer Glanzparade. Nur 60 Sekunden später nahm der Abwehrspieler aus 25 Metern per Volleyschuss Maß, traf dabei aber nicht das Tor, sondern einen Kameramann am Kopf.

Das offensive Feuerwerk der Platzherren endete nach ziemlich genau einer Viertelstunde. Die Berliner fanden nun besser in die Zweikämpfe und damit auch in die bis dahin einseitige Partie. Und da die VfL-Hintermannschaft mehrfach etwas sorglos agierte, kam auch die Mannschaft von Trainer Pal Dardai zu Chancen. Der sehr bewegliche Salomon Kalou zielte in der 20. Minute knapp über den Querbalken, in der 43. Minute scheiterte der offensive Mittelfeldspieler per Kopfball an VfL-Keeper Koen Casteels.

Hertha nach der pause effektiv

Nach dem Seitenwechsel war die Dardai-Truppe mit Erfolg darum bemüht, sich nicht wieder in der eigenen Spielhälfte einschnüren zu lassen. Die Partie wurde offener, auch weil die Passsicherheit der Platzherren aus den ersten 45 Minuten nachließ. Nun suchten auch die Schützlinge von Coach Bruno Labbadia ihr Heil öfter in Konterattacken. Ein Patzer in der Vorwärtsbewegung allerdings führte zum 1:0: Unbedrängt spielte William den Berlinern einen Pass in die Beine, die blitzschnell umschalteten und den Torschützen Dilrosun präzise freispielten.

Nach Wolfsburgs Ausgleich besorgte Duda mit einem schlitzohrigen Freistoß, bei dem er den Ball unter der Mauer hindurch ins kurze Eck beförderte, für die erneute Führung. Doch Wolfsburg schlug im noch einmal in der Nachspielzeit zu, Mehmedi verwertete die Kopfballverlängerung von Brooks aus kurzer Distanz und rettete das am Ende verdiente Unentschieden.

Beide Mannschaften bleiben damit dem Tabellenführer FC Bayern auf den Fersen. Die Wolfsburger haben am kommenden Samstag erneut in einem Heimpsiel gegen Freiburg die Chance, erneut zu punkten. Hertha BSC empfängt zeitgleich Borussia Mönchengladbach zum nächsten Verfolgerduell.