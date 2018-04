Zehn Minuten später machte der seit Wochen in Topform spielende Gnabry seinen "Fehler" wieder gut und brachte die Kraichgauer mit einer Einzelaktion in Führung. Kurz darauf vergab die Leihgabe von Bayern München die große Chance zum zweiten Treffer (20.). Noch größer war die Möglichkeit von Nadiem Amiri (24.). Die Norddeutschen wurden in dieser Phase nahezu von Hoffenheim überrollt. Das lag auch an der offensiven Spielweise des HSV, die den schnellen TSG-Offensivkräften zu viel Platz ließ. Szalai bestrafte diese Harakiri-Taktik mit seinem Treffer.

Drei Aluminiumtreffer von Hoffenheim

Trotz des zweiten Gegentors hielten die Hamburger an ihrer offensiven Ausrichtung fest. Das Risiko wurde in der 34. Minute fast belohnt, Kapitän Gotoku Sakai konnte Hoffenheims Torwart Oliver Baumann aber nicht überwinden. Auf der Gegenseite scheiterte Hübner an Pollersbeck und der Latte, Szalai in derselben Szene am Pfosten (39.).

Der dritte Hoffenheimer Treffer schien nur eine Frage der Zeit. Kurz nach dem Seitenwechsel war der Außenpfosten im Weg, TSG-Außenverteidiger Pavel Kaderabek zielte zu genau (47.). Danach übernahmen die Hamburger das Kommando, der Anschlusstreffer wäre nicht unverdient gewesen. In der 63. Minute setzte Titz alles auf eine Karte und brachte Sturm-Hoffnung Jann-Fiete Arp. Zehn Minuten später vergab Amiri die Chance zur Vorentscheidung.

Am nächsten Samstag empfängt der HSV den SC Freiburg zu einem direkten Abstiegsduell. Hoffenheim reist am selben Tag nach Leipzig ebenfalls zu einem direkten Duell - allerdings um die Europaplätze.