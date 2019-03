Max Kruse und Milot Rashica haben Bremen beim 3:1-Heimsieg gegen Mainz zum nächsten Erfolg geführt und Werder endgültig zurück ins Rennen um die internationale Plätze geschossen. Rashica (3.) legte vor, der überrragende Kruse machte mit einem Doppelpack (36./63.) den Deckel auf die Partie. Zwischenzeitlich hatte Robin Quaison für den FSV verkürzt (52.). "Wir haben viel zu schnell in Halbzeit eins die Tore kassiert", resümierte FSV-Kapitän Daniel Brosinski.

Bremen mit schnellem Umschaltspiel

Die Gastgeber erwischten durch einen Konter einen Traumstart: Kruse spielte einen klasse Pass in den Lauf des gestarteten Rashica, der den Mainzer Torhüter Florian Müller umkurvte und zur Führung einschob. Danach kämpfte sich der FSV in die Partie und hatte Pech, dass eine umstrittene Aktion im Strafraum der Bremer keinen Elfmeter zu ihren Gunsten brachte. Jean-Philippe Mateta (25.) vergabe eine weitere Großchance.

Nach rund einer halben Stunde rappelte sich Bremen auf und spielte seine Konter im Eiltempo aus: Doch sowohl Martin Harnik als auch Kruse wurden in letzter Sekunde noch abgefangen - bis eine Bremer Flanke vor den Füßen vom Bremer Kapitän landete. Der donnerte die Kugel zum 2:0 ins Netz.

Kruse schnürt den Doppelpack

Nach der Pause merkte man Mainz direkt an, dass sie nochmal in die Partie zurückkommen wollten - was auch gelang. Quaison hielt bei einer Flanke am kurzen Pfosten den Fuß rein und verkürzte. Danach drängte Mainz, ohne sich wirklich gute Gelegenheiten zu erspielen. Bremen lauerte dagegen auf den entscheidenden Konter.

Nach etwas mehr als einer Stunde war es erneut das Duo Rashica/Kruse, welches den alten Abstand herstellte. Der Kosovare setzt sich gut durch und legte vor dem Tor uneigennützig zu Kruse quer, der nur einschieben musste. Anschließend spielten die Gastgeber den Sieg souverän nach Hause.

Werder in Richtung Königsklasse?

Am nächsten Spieltag muss der FSV bereits am Freitag (05.04.2019) zuhause gegen den SC Freiburg antreten. Die Freiburger kommen in zwei Wochen dann ins Weserstadion nach Bremen. Zuvor aber ein echtes Topspiel an: Der SVW reist nächste Woche Sonntag zu Borussia Mönchengladbach an den Niederrhein und könnte mit einem weiteren Sieg sogar in Richtung Champions League schielen.