Am 7. Dezember 2017 führte Philippe Coutinho den FC Liverpool erstmals als Kapitän aufs Feld. Es war eine besondere Geste seines Trainers Jürgen Klopp, die dem abwanderungswilligen Brasilianer zeigen sollte, welche Wertschätzung er in Liverpool genießt. Kein Spieler stand zu jenem Zeitpunkt länger im Kader der "Reds", Coutinho war - allen Abwanderungsgedanken zum Trotz - eine Identifikationsfigur in Anfield. Und doch verließ er nur gut einen Monat später den Klub.

Klopp ordnet die Situation von damals heute so ein: "Es klingt komisch, aber wir konnten ihn uns nicht leisten. Barcelona hat uns sozusagen mit Geld gezwungen, ihn abzugeben." Coutinho hat es seinem alten Arbeitgeber in jenem Winter noch einmal schwerer gemacht, diese Entscheidung zu treffen. In seinen letzten vier Spielen vor dem Wechsel erzielte der Brasilianer drei Treffer und bereitete zwei weitere vor. Am Boxing Day durfte er die Mannschaft ein drittes und letztes Mal als Kapitän anführen.

Coutinho wurde in Liverpool zum Weltklassespieler

Liverpool war seine Heimat, die Fans liebten den quirligen Brasilianer mit dem feinen Fuß. Klopp hatte ihn in deren gemeinsamer Zeit noch einmal auf ein völlig neues fußballerisches Level gehoben. Ob Linksaußen oder auf der "Zehn" - Coutinho überzeugte bei den "Reds" nicht nur mit Toren und Vorlagen. Mit seiner Schnelligkeit und Wendigkeit schaffte er Räume, für die Gegenspieler war Coutinho nur schwer zu greifen.