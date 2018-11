Kimmich auf der "Sechs"

Doch die große Linie fehlte im Münchner Spiel, ebenso die Zielstrebigkeit. SC-Torhüter Alexander Schwolow verhinderte zudem mit dem Fuß reaktionsschnell einen Treffer gegen den allein vor ihm auftauchenden Robert Lewandowski (26.). Es blieb die beste Chance der Münchner. Joshua Kimmich, der wegen der Verletzungs Thiagos auf der Sechserposition agierte, war um Struktur im Aufbauspiel bemüht. Er leistete sich aber auch jede Menge Abspielfehler und konnte nicht verhehlen, dass es dem FC Bayern und ihm selbst offensiv an zündenden Ideen mangelte.

400. Pflichtspiel für Ribéry

Bayerns Trainer Niko Kovac brachte in der zweiten Halbzeit Franck Ribéry und Thomas Müller. Es war Ribérys 400. Pflichtspieleinsatz für den FC Bayern. Das Spiel der Gastgeber wurde dennoch nicht besser. Gnabry schien den Münchnern dann doch noch den eingeplanten Sieg zu bescheren. Es passte aber ins Bild, dass Höler eine Nachlässigkeit in der Münchner Abwehr bestrafte und den Freiburgern den überraschenden Punktgewinn schenkte.