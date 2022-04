7. Juli: Der erste offizielle Arbeitstag des neuen Trainers. Julian Nagelsmann gibt seine Bayern-Premiere, wird zunächst auf der Pressekonferenz vorgestellt und leitet dann sein erstes Training an der Säbener Straße. " Es ist der größte deutsche Klub, meine Heimat. Ich hätte es auch für ein Jahr gemacht, aber mit einem Fünfjahresvertrag fühlt es sich besser an. Ich freue mich, dass es so gekommen ist ", sagte Nagelsmann, für den die Bayern etwa 25 Millionen Euro an RB Leipzig überwiesen haben sollen, was ihn zum teuersten Trainer aller Zeiten macht.

" Wir hatten nur eine Wunschlösung, das war Julian. Mit dem Fünfjahresvertrag haben wir ein Statement gesetzt. Wir haben uns ganz viel über Fußball ausgetauscht, er ist Fußball pur und hat hohe fußballerische Kompetenz ", sagte Vorstand Hasan Salihamidzic.