Ohne Glanz zu verbreiten hat Bayern München am Samstag (21.09.2019) den 1. FC Köln deutlich mit 4:0 (1:0) bezwungen. Die Treffer für die Münchner erzielten Robert Lewandowski (3./48.), Philippe Coutinho per Foulelfmeter (62.) und Ivan Perisic (73.). Lewandowski ist nach Carsten Jancker (2000/01) der zweite Bayern-Spieler, der in den ersten fünf Saisonspielen traf. Zudem egalisierte der Pole mit nun neun Treffern nach fünf Spieltagen den Uralt-Rekord von Mönchengladbachs Stürmer Peter Meyer aus der Saison 1967/68.

Bayern mit furiosem Start

Zu Beginn der Partie schien nur die Höhe des Bayern-Sieges ein Diskussionsthema zu sein, vor allem nach Lewandowskis frühem Treffer in seinem 250. Pflichtspiel für die Münchner. Köln, das hatte Trainer Achim Beierlorzer versprochen, wollte zwar "ein würdiger Gegner" sein und "mutig" auftreten. Doch Anspruch und Wirklichkeit klafften zunächst brutal auseinander. Bayern übte Dauerdruck aus und hätte nach 14 Minuten schon 2:0 führen können, wenn Coutinhos Freistoß nicht am Pfosten gelandet wäre.