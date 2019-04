Besonderes Spiel für Götze

Eine besondere Vorfreude auf die Partie verspürt Mario Götze, der von 2013 bis 2016 für den Rekordmeister spielte und zum zweiten Mal mit dem BVB an seinen alten Arbeitsplatz zurückkehrt. "Das letzte Mal" , gibt er allerdings zu, das war doch eher "nicht so gut" . Am 31. März 2018 schaute Götze erstmals seit seiner Rückkehr Dortmund dort vorbei. Ergebnis: 0:6.