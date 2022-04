Bayern München - Der Meistertitel als Kirschblüte

Fünf Meister im ersten Jahrzehnt des Jahrtausends

Die einfachste Lösung, die Fußball-Meisterschaft der Männer auch in Deutschland wieder spannend zu gestalten, ist eine radikale Umverteilung des Geldes, vor allem auch der Millionen, die in internationalen Wettbewerben verdient werden.

Die Spieler des FC Bayern München feiern ihren 50. Deutschen Meistertitel 2013

Diese Lösung ist abwegig, daher muss die DFL sich aus ureigenem Interesse wegen der sinkenden Medieneinnahmen schnellstens Gedanken machen, wie wieder ein echter Wettbewerb an der Spitze gestaltet werden kann.

Noch im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends gab es fünf verschiedene Meister (FC Bayern, Borussia Dortmund, Werder Bremen, VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg). Zu Beginn des folgenden Jahrzehnts holte der BVB noch zwei Titel. Beim ersten stellte er mit 81 Punkten einen Vereinsrekord auf. Der FC Bayern holte bei seinen vergangenen neun Meisterschaften 83,6 Punkte - im Schnitt.

Auch "Taskforce Zukunft Profifußball" will mehr Spannung