Der bisher letzte Dortmunder Sieg gelang am 26. April 2017 im Halbfinale des DFB-Pokals. Marco Reus brachte den BVB in München in Führung, doch Tore von Javi Martinez und Mats Hummels brachten dann die Bayern in Front. Pierre-Emerick Aubameyang glich für den BVB aus und Ousmane Dembélé sicherte Dortmund mit seinem Tor den Final-Einzug. (München - Dortmund 2:3)