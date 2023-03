Titel-Gipfel in der Bundesliga Bayern gegen BVB - die wichtigsten Fakten zum Spitzenspiel Stand: 28.03.2023 11:44 Uhr

Der Kampf um den Meistertitel in der Fußball-Bundesliga ist so spannend wie lange nicht mehr. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Showdown zwischen Bayern München und Borussia Dortmund.

Spannung im Bundesliga-Titelkampf. Darauf haben Fußballfans jahrelang gewartet. In diesem Jahr könnte der Endspurt so spannend werden wie lange nicht - und die letzten zwei Monate Bundesliga könnten nicht größer starten als mit dem Duell der beiden Titelaspiranten. Am Samstag (01.04.2023, ab 18.30 Uhr im Audio-Livestream auf sportschau.de und im Ticker) kommt es am 26. Spieltag zum Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Wie so oft ist es das Duell des Tabellenersten gegen den Zweiten. Aber nach der Bayern-Niederlage am vergangenen Spieltag bei Bayer Leverkusen (1:2) ist die Konstellation dieses Mal anders als sonst und München ist der BVB-Verfolger. In den vergangenen Jahren war die Entscheidung im Titelkampf zu diesem Zeitpunkt meistens schon nahezu gefallen. Sportschau.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Showdown in der Bundesliga.

Wie lief das Hinspiel?

Am 8. Oktober 2022 wurde ein BVB-Spieler zum Helden, der zuvor ein Sorgenkind des Klubs gewesen war und nun auch wieder eines ist. Anthony Modeste sorgte nach seiner Einwechslung dafür, dass Dortmund nach einem 0:2-Halbzeitrückstand (für Bayern trafen Leon Goretzka und Leroy Sané) zurückkam. Erst bereitete der Stürmer den Anschlusstreffer durch Youssoufa Moukoko vor, dann gelang ihm in der 94. Minute der umjubelte Ausgleich. Möglich machte dies auch der Platzverweis von Kingsley Coman einige Minuten zuvor.

Anders als in der Vergangenheit war es jedoch keine hochklassige Partie, beide Mannschaften spielten ungewohnt fehlerhaft (beide knapp 20 Prozent Fehlpässe) und so war es vor allem ein Kampfspiel. Bayern war zunächst effektiv, hatte das Spiel im Griff, verlor dann aber in der Mitte der zweiten Halbzeit den Faden. Für Dortmund waren wie schon so oft in dieser Saison die Joker entscheidend. Modeste war seitdem aber nicht mehr erfolgreich.

Wie ist die Bilanz?

Zum 108. Mal treffen der FC Bayern und Dortmund in der Bundesliga aufeinander - und in den direkten Duellen liegt München klar vorn. 52 Partien gewann der Rekordmeister, 25 der BVB (30 Unentschieden). Gerade in München war es zuletzt oft eine recht klare Angelegenheit: In der Saison 2015/16 gewannen die Bayern mit 5:1, zwei Spielzeiten später sogar mit 6:0, 2018/19 mit 5:0 und in der Hinrunde der Saison 2019/20 mit 4:0.

Es wird auch zum 13. Mal in den vergangenen zwölf Jahren das Duell des Ersten und des Zweiten sein - und da sind die Bayern grundsätzlich Spezialisten. Seit 19 Bundesligaspielen ist der FCB in diesen Topspielen ungeschlagen (13 Siege, sechs Unentschieden), zeigt vor allem dem BVB (sieben Siege, ein Remis) häufig die Grenzen auf.

Wie gut sind die Teams in Form?

Im Jahr 2023 hat Dortmund satte zehn Punkte mehr geholt als München und so am vergangenen Spieltag die Tabellenführung übernommen. Der BVB ist seit der Winterpause zudem als einziges Team noch ohne Niederlage in der Bundesliga und mit 28 Punkten mit Abstand vor Union Berlin (21 Zähler) das erfolgreichste.

Mit 18 Zählern liegen die Bayern in der 2023-Tabelle auf Rang vier, haben fünf von zehn Spielen nicht gewinnen können. Auch deswegen musste Julian Nagelsmann gehen, Thomas Tuchel wird für ihn gegen Dortmund sein Trainer-Debüt für den Rekordmeister feiern.

Neuer Bayern-Trainer Thomas Tuchel: Vom Nagelsmann-Förderer zum Nachfolger Es war Thomas Tuchel, der Julian Nagelsmann einst zum Trainer machte. Schon zum Beginn ihrer Karrieren seien die beiden "ein paar Mal aneinandergeraten". Nun löst der einstige Meister seinen ehemaligen Lehrling ab. mehr

Tuchels Ex-Klub (er war von 2015 bis 2017 beim BVB) hat nach 26 Spieltagen die gleiche Bilanz (17 Siege, zwei Remis, sechs Niederlagen) wie in der vergangenen Saison, hatte damals aber bereits sechs Punkte Rückstand auf die Bayern. Die haben mit 52 Zählern die schwächste Zwischenbilanz seit der Saison 2011/12 - und in der holten die Münchner letztmals nicht den Meistertitel.

Die Heimstärke könnte aber dazu führen, dass die Chancen auf die elfte Meisterschaft in Folge steigen. Bayern ist zwar insgesamt nicht in bester Verfassung, aber seit 25 Pflichtspielen im eigenen Stadion ohne Niederlage. Zudem gab es im Topspiel gegen Dortmund zuletzt acht Siege in Folge. Und noch eine weitere Serie spricht für die Bayern: Keines der vergangenen 25 Spiele an einem Samstagabend ging verloren.

Welche Spieler fallen aus?

Den Münchnern fehlen die Langzeitverletzten Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) und Lucas Hernández (Kreuzbandriss) sicher. Ein Fragezeichen steht noch hinter Jamal Musiala, der sich in Leverkusen einen Muskelfaserriss zugezogen hat und von der Nationalmannschaft abreisen musste. Der Youngster hat jedoch bereits wieder das Training aufgenommen, könnte es noch schaffen, dabei zu sein. Ähnliches gilt für Eric Maxim Choupo-Moting, der die vergangenen beiden Partien wegen Rückenproblemen verpasste und nun an seinem Comeback arbeitet.

Auch der BVB hofft darauf, zwei wichtige Spieler wieder zur Verfügung zu haben. Gregor Kobel und Julian Brandt stehen nach muskulären Verletzungen vor der Rückkehr in die Startelf, für Karim Adeyemi scheint es jedoch noch nicht zu reichen. Der Stürmer fällt offenbar ebenso aus wie Jamie Bynoe-Gittens (Schulterverletzung) und Youssoufa Moukoko (Syndesmosebandanriss). Bei Nico Schlotterbeck, der wegen muskulärer Probleme vorzeitig von der Nationalmannschaft abreisen musste, stehen die Chancen offenbar gut, dass er dabei sein wird.

Wer wird der Schiedsrichter sein?

Noch hat der DFB nicht bekannt gegeben, wer das vielleicht wichtigste Bundesligaspiel des Jahres leiten wird. Im Hinspiel zeigte Deniz Aytekin zwar eine starke Leistung, seine Entscheidung, Jude Bellingham wegen wiederholten Foulspiels nicht vom Platz zu stellen, sorgte jedoch für Kritik. Aytekin zählt dennoch zu den Kandidaten für das Topspiel, Favorit ist aber Marco Fritz.

Wann war es letztmals so spannend im Titelkampf?

Während der Zehn-Titel-Serie des FC Bayern kam es erst einmal vor, dass der Rekordmeister zu so einem späten Zeitpunkt nicht an der Tabellenspitze stand - und da kam es auch zum wegweisenden Duell gegen den BVB. In der Saison 2018/19 reiste Dortmund sogar am 27. Spieltag als Spitzenreiter nach München, verlor den ersten Platz nach einem 0:5-Debakel und im Anschluss den Kampf um den Titel.

In der vergangenen Saison kam es erst am 31. Spieltag zum Aufeinandertreffen des Meisters und Vizemeisters - jedoch mit deulicheren Vorzeichen. Der FC Bayern ging mit neun Punkten Vorsprung in die Partie, gewann mit 3:1 und kürte sich vorzeitig zum zehnten Mal in Folge zum Bundesliga-Champion - es war übrigens das erste Mal, in dem sich Bayern im direkten Duell den Titel sicherte.

Ist das Titelrennen danach entschieden?

Rechnerisch sowieso nicht, vor allem wenn der BVB (aktuell einen Punkt Vorsprung) nicht gewinnen sollte. Ist Dortmund jedoch erfolgreich, wächst der Druck auf die Bayern zunehmend. Wenn die Münchner zu so einem späten Zeitpunkt einen derart großen Rückstand auf den Tabellenführer hatten, wurden sie erst einmal Meister. In der Saison 1985/86 war das der Fall, als die Bayern nach dem 30. Spieltag noch einen Vier-Zähler-Rückstand (damals galt noch die Zwei-Punkte-Regelung) auf Werder Bremen aufholten und die Schale holten.

Wie geht es für die Teams danach in der Bundesliga weiter?

Das Restprogramm des FC Bayern Spieltag Gegner Termin 27 SC Freiburg (A) Samstag, 08.04., 15.30 Uhr 28 TSG Hoffenheim (H) Samstag, 15.04., 15.30 Uhr 29 Mainz 05 (A) Samstag, 22.04., 15.30 Uhr 30 Hertha BSC (H) Sonntag, 30.04., 15.30 Uhr 31 Werder Bremen (A) Samstag, 06.05., 18.30 Uhr 32 Schalke 04 (H) Samstag, 13.05., 15.30 Uhr 33 RB Leipzig (H) Samstag, 20.05., 18.30 Uhr 34 1. FC Köln (A) Samstag, 27.05., 15.30 Uhr

Das Restprogramm von Borussia Dortmund Spieltag Gegner Termin 27 Union Berlin (H) Samstag, 08.04., 15.30 Uhr 28 VfB Stuttgart (A) Samstag, 15.04., 15.30 Uhr 29 Eintracht Frankfurt (H) Samstag, 22.04., 18.30 Uhr 30 VfL Bochum (A) Freitag, 28.04., 20.30 Uhr 31 VfL Wolfsburg (H) Sonntag, 07.05., 17.30 Uhr 32 Borussia Mönchengladbach (H) Samstag, 13.05., 18.30 Uhr 33 FC Augsburg (A) Sonntag, 21.05., 17.30 Uhr 34 Mainz 05 (H) Samstag, 27.05., 15.30 Uhr

Wie viele Menschen schauen zu?

Dass das Stadion in München ausverkauft ist, ist keine Neuigkeit und auch nicht dem Topspiel geschuldet - für nahezu alle Heimspiele des FC Bayern sind am Tag des Spiels keine Tickets mehr zu erwerben. Neben den 75.000 Zuschauern vor Ort werden zig Millionen Menschen die Partie vor dem Fernseher verfolgen, der Titel-Gipfel wird für gewöhnlich in über 200 Ländern live übertragen.

