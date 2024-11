Spieltagsansetzung FC Bayern gegen RB Leipzig am Freitagabend Stand: 07.11.2024 15:17 Uhr

Zum Abschluss des Fußballjahres 2024 bekommen die deutschen Fans nochmal einen echten Leckerbissen serviert: Am 20. Dezember gastiert RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga um 20.30 Uhr bei Rekordmeister Bayern München.

Dies sowie die weiteren Ansetzungen der kommenden Spieltag in der 1. und 2. Bundesliga gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag bekannt. Zeitgenau terminiert wurden in der Bundesliga die Spieltage 13 bis 19 sowie im Unterhaus die Spieltage 15 bis 19. Damit stehen die Ansetzungen bis Ende Januar 2025 fest.

Borussen-Duell ist Topspiel am 13. Spieltag

In der Bundesliga steigt das Topspiel des 13. Spieltags am 7. Dezember um 18.30 Uhr zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Die beiden Europacupteilnehmer Leipzig und Eintracht Frankfurt spielen am 14. Spieltag am 15. Dezember um 19.30 Uhr gegeneinander.

Nach der Winterpause eröffnen dann Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen am 10. Januar um 20.30 Uhr den 16. Spieltag.

Winterpause in der 2. Bundesliga bis 17. Januar

In der 2. Bundesliga erwartet die Fans am 16. Spieltag ein Duell zweier Traditionsvereine: Am 15. Dezember empfängt der Absteiger 1. FC Köln um 13.30 Uhr den 1. FC Nürnberg. Der Spielbetrieb wird nach der Winterpause dann am 17. Januar wieder aufgenommen; jeweils um 18.30 Uhr spielen Fortuna Düsseldorf gegen den SV Darmstadt 98 sowie SSV Jahn Regensburg gegen Hannover 96.