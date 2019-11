Teamcheck - Wieder Dortmunder "Horror" in München?

Dortmund hat zur Einstellung zurückgefunden

Zum etwa gleichen Zeitpunkt, Anfang Oktober, lag Borussia Dortmund in der Bundesliga auf Rang acht. Die Ablösung von Lucien Favre war, zumindest lautete so der Tenor in vielen medial geführten Diskussionen, so gut wie beschlossene Sache. Doch die Dortmunder fingen sich. Verloren haben sie seither nur noch einmal, mit 0:2 gegen Inter Mailand, das sie in dieser Woche mit einer hervorragenden Moral und viel Offensivdruck 3:2 besiegten. Die Lernkurve ist real. Wenn auch nicht alles so golden ist wie es scheint, stimmt doch zumindest die Einstellung auf dem Platz wieder. Die Aufholjagd nach 0:2-Rückstand gegen Mailand absolvierten die Borussen sogar ohne ihren Kapitän Marco Reus.

Das Vabanque-Spiel mit Hakimi

Der ist auch am Wochenende mit einer Kapselverletzung noch fraglich, genau wie Jadon Sancho, den der Muskel zwickt. Ohne diese beiden - oder auch nur einen - braucht es für die Offensive eigentlich zwingend Achraf Hakimi. Doppeltorschütze gegen Inter und Slavia Prag in der Königsklasse, zuletzt eine Vorlage im Bundesligaspiel gegen Wolfsburg - die Leihgabe von Real Madrid ist in Topform und gesetzt. Die Frage ist nur: Auf welcher Position? In dieser Spielzeit war der Marokkaner schon auf beiden Außenpositionen als Verteidiger und auch Flügelangreifer aktiv. Sein Doppelpack gegen Inter gelang ihm als Rechtsverteidiger, doch bei allen Offensivqualitäten des 21-Jährigen wäre er auf dieser Position gegen die Bayern wohl ein defensives Sicherheitsrisiko.

Sollten aber Reus und Sancho beide einsatzbereit sein, gibt es in der Offensive aufgrund des Formanstiegs von Mario Götze, Julian Brandt und Thorgan Hazard ein Überangebot. Setzt Favre auf die defensivere Variante mit Hakimi als Außenstürmer und Lukas Piszczek? Oder geht er "All-In" und setzt die personell gebeutelte Münchner Defensive aus vollen Rohren unter Druck?

Bayerns Impro-Abwehr erstmals unter Druck?

Denn die Bayern haben mit den Ausfällen von Niklas Süle und Lucas Hernandez sowie der Sperre von Jerome Boateng hinten eine improvisierte Formation, die sich aber am Mittwoch einspielen durfte. David Alaba wird also wohl erneut in die Innenverteidigung neben Javi Martinez rücken. Das Einspielen funktionierte ganz ordentlich, Piräus war aber kein echter Prüfstein. Offensiv ist bei den Bayern das gesamte Personal einsatzbereit. Gut möglich, dass Thiago und Philippe Coutinho wie schon in der Königsklasse draußen bleiben müssen und Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Thomas Müller die zentrale Mittelfeldachse bilden.

Hummels als Lewandowskis Spielverderber?

Das Prunktstück des Münchner Angriffs ist aber natürlich Robert Lewandowski. Seine Fabelbilanz von 21 Pflichtspieltoren in 16 Einsätzen würde der Pole genauso gerne fortsetzen wie eine weitere Serie: In den letzten fünf Ligaspielen gegen Dortmund gelangen ihm satte zehn Treffer. Beim BVB ist man sich der Qualität und der Form ihres ehemaligen Angreifers durchaus bewusst. Geheimwaffe könnte hier möglicherweise Mats Hummels sein, der in seinen letzten drei Partien gegen "Lewa" kein Gegentor zuließ.

Erstmals seit neun Jahren kein Spitzenreiter

Der Bedeutung dieses Spiels, das ja auch direkt vor einer Länderspielpause psychologisch gleich noch relevanter wird, sind sich alle Beteiligten bewusst. Für Bayern-Coach Flick wäre ein überzeugender Sieg ein Argument für eine Weiterbeschäftigung. Für Favre übrigens auf der anderen Seite weiterhin auch. Von den beiden Kontrahenten kann nur der BVB nach diesem Spieltag Tabellenführer werden - und das auch nur, wenn Borussia Mönchengladbach das Heimspiel gegen Werder Bremen verliert. Die Bayern drohen bei einer Pleite bis auf sieben Punkte hinter den Spitzenreiter zurückzufallen, würden mit einem Erfolg aber den Druck nach oben verstärken und auch die Dortmunder hinter sich lassen.

All das mündet in einem Fakt, der exemplarisch für diese Bundesligaspielzeit steht: Es ist das erste Mal seit neun Jahren, dass sich die beiden Klubs in der Liga duellieren und keiner von beiden Tabellenführer ist.

Stand: 08.11.2019, 13:40