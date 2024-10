Hattrick von Harry Kane Bayern demonstrieren auch gegen Stuttgart ihre Stärke Stand: 19.10.2024 20:21 Uhr

Mit einem Hattrick hat Harry Kane am Samstagabend (19.10.2024) Rekordmeister Bayern München zum 4:0 (0:0)-Sieg gegen Verfolger VfB Stuttgart geschossen. Die Bayern taten sich allerdings über fast eine Stunde schwer.

Harry Kane erlöste die Münchner nach vier torlosen Pflichtspielen mit einem Präzisionsschuss aus über 25 Metern, flach unten links ins Tor der Stuttgarter. Nationaltorhüter Alexander Nübel streckte sich vergeblich nach dem Schuss, der nicht unhaltbar aussah (57.).

Danach zauberte Thomas Müller, der auf engstem Raum trickreich Kane bediente, der sich in der Enge der Stuttgarter Abwehr selbst den Ball zurechtlupfte, um ihn dann unhaltbar in die Maschen der weißgekleideten Stuttgarter zu dreschen (60.). Tief in der zweiten Hälfte staubte der Engländer nach einem von Nübel parierten Palhinha-Schuss ab (80.). Am Ende durfte sich auch Kingsley Coman in die Torschützenliste eintragen, als er sich links den Ball im Strafraum auf den rechten Fuß legte und hart und platziert ins Tor traf.

Bayern nur halbwegs mit Kontrolle

Von Beginn an hatte der FC Bayern die Partie und seinen Gegner klar unter Kontrolle - und irgendwie auch nicht. Los schien es mit den Münchner Chancen in der dritten Minute loszugehen, als Paulo Guerreiro Serge Gnabry fein an der Strafraumkante anspielte, dessen Schuss aber um Zentimeter am rechten Pfosten des Stuttgarter Tores vorbeistrich.

Dann aber gerieten schnell kleine Steinchen ins oft gut geölte Getriebe des FC Bayern: Manuel Neuer spielte zweimal einigermaßen unbedrängt ungenau zum Mitspieler, dann stürzte Aleksandar Pavlovic in einem Zweikampf mit Fabian Rieder aus großer Höhe auf seine rechte Schulter: Für den hochtalentierten Mittelfeldstrategen war die Partie gleich nach gut fünf Minuten vorbei.

VfB offensiv harmlos, München unpräzise

In der Folge ließ - einzig Deniz Undav vergab eine Halbchance - der Rekordmeister zwar in gewohnter Manier das Bällchen rollen. Aber es schlichen viele Ungenauigkeiten in Aktionen der Gastgeber ein. Besonders die Abstimmung der Abteilung Attacke haute überhaupt nicht hin: Guerreiro spitzelte den Ball ohne Druck auf Nübel (8.), Kane passte bei einem Konter halb ins Leere, weil Gnabry wegen Abseits nicht durchlaufen konnte, Kane köpfte unter Druck vorbei.

Von den Gästen war offensiv in Spielabschnitt eins so gut wie nichts zu sehen - zu groß war der Respekt der Schwaben vor der großen Offensivpower der "Roten".

München mit veränderter Spielweise

Ohne den verletzten Jamal Musiala, dafür von Beginn an mit Thomas Müller vorne mit drin, kamen die Münchner mit deutlich mehr Tordrang aus der Kabine. Und prompt schien der Plan, mehr aufzumachen und offensiver zu agieren, nach hinten loszugehen: Bei einer Doppelchance des VfB schoss Rechtsverteidiger Josha Vagnoman weit drüber.

Dann aber schlug die Stunde des Harry Kane: Nach einem halben Dutzend erfolgloser Versuche zog der Engländer aus über 25 Metern zentraler Position flach ab - und war neben dem linken Pfosten erfolgreich. Das Zusammenspiel von Müller und Kane nur wenig später und der Abschluss des Engländers verdienten sich das Prädikat "Weltklasse". Und wiederum nur ein paar Minütchen später vergab Kane seine große Chance auf den Hattrick, als er den Ball im Strafraum frei von Alphonso Davies aufgelegt bekam, den Ball aber hoch Richtung Tribüne jagte.

Kanes Hattrick

Dann aber klappte es doch noch mit dem Hattrick für den Engländer: Müde Stuttgarter hatten gegen ende der Partie den Bayern-Angriffen nicht mehr viel entgegenzusetzen: Nach einem Schuss des für Pavlovic eingewechselten Joao Palhinha aus der zweiten Reihe schaltete der Torjäger nach der Nübel-Abwehr am schnellsten und brachte den Ball zum dritten Mal an diesem Abend im Tor unter. Beim Schlusspunkt von Coman war erneut Müller der Vorbereiter.

Stuttgart war lange Zeit ein harter Gegner - am Ende setzten sich bei den Bayern der riesige Siegeswille und die große individuelle Klasse durch.

Zuerst Champions League, dann Stuttgart gegen Kiel, Bayern in Bochum

Unter der Woche warten auf die beiden Teams schwere Aufgaben in der Champions League. Der VfB trifft am Diensatg auswärts auf Juventus Turin (22.10.24, 21 Uhr), die Bayern sind tags drauf bei Ex-Trainer Hansi Flick und dem FC Barcelona zu Gast. Stuttgart empfängt in der Liga nächstes Wochenende dann Holstein Kiel (26.10., 15.30 Uhr). Die Münchner sind zu Gast beim VfL Bochum (27.10., 15.30 Uhr).