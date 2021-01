Noch Sekunden vor dem Ende des letzten Bundesligaspiels im Jahr 2020 war die Welt bei Bayer Leverkusen nahezu perfekt. In der Europa League wurde das Team von Trainer Peter Bosz Gruppensieger, im Pokal weiter vertreten - Bayer spielt erst am kommenden Dienstag (12.01.2021) die Zweitrundenpartie gegen Eintracht Frankfurt - und in der Liga Tabellenführer. Dann machte Jonathan Tah beim Stand von 2:2 gegen Bayern München einen Fehler, den Robert Lewandowski zum Siegtreffer des Rekordmeisters nutzte.

Seitdem ist in Leverkusen so einiges schief gelaufen. Sportlich ging auch das folgende Spiel verloren. In Frankfurt gab es ein 1:2, das für Ernüchterung in der Werkself sorgte. " Es war alles schlecht ", sagte Bosz danach.

Niederlage und zwei Verletzte

Das war es aber noch nicht mit schlechten Nachrichten für den 57-Jährigen. Karim Bellarabi hatte sich bei der Partie in der hessischen Hauptstadt einen Mittelhandbruch zugezogen und wird einige Wochen ausfallen. Für eine ähnliche Zeit wird auch Mitchell Weiser nicht zur Verfügung stehen. Er hat laut Klubangaben ebenfalls in Frankfurt eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten.