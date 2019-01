Zur Saison 2017/18 hatte Bosz in Dortmund Thomas Tuchel beerbt und hatte mit dem BVB nach sieben Spieltagen mit 19 von 21 möglichen Punkten fünf Punkte vor Bayern München an der Tabellenspitze gestanden. Nach insgesamt neun Pflichtspielen in Serie ohne Sieg war Bosz nach nur einem halben Jahr im Dezember 2017 von den Westfalen entlassen worden.

Bosz: "War noch nicht fertig in der Bundesliga"

Die Zeit hat Bosz abgehakt, will sich aber dennoch in der Bundesliga beweisen und gab zu, dass er auf ein Angebot aus der Beletage des deutschen Fußballs gehofft hatte. "Ich war noch nicht fertig in der Bundesliga. Die Menschen in Deutschland haben noch nicht den richtigen Trainer Peter Bosz gesehen ", so der gebürtige Apeldoorner. Der Trainer steht für bedingungslosen Offensiv-Fußball. Bayer-Sportchef Simon Rolfes glaubt, dass "wir viele Spieler haben, die mit dieser Art Fußball sehr gut zurechtkommen. "