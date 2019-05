Der Sprung auf Platz vier am 34. Spieltag - erstmals in der laufenden Saison - und der damit sichergestellte Königsklassen-Auftritt haben die Ausgangsposition für Bayer verbessert. Sich auf höchstem Niveau in einem relativ ruhigen Umfeld präsentieren zu können, ist eben ein gutes Argument für Leverkusen.

"Ich habe die Hoffnung, dass sie bei uns bleiben, und ich glaube auch, dass sie bei uns bleiben" , sagte Bayer-Trainer Peter Bosz.

Völler zu Havertz: "Keine Diskussion"

Bei Ausnahmetalent Havertz, der in Berlin mit seinem 17. Saisontor zum neunten Mal in dieser Saison das so wichtige 1:0 erzielte (Ligabestwert), hat Bayer das Heft des Handelns in der Hand.

Nur bei einem absolut unmoralischen Angebot jenseits der 100 Millionen Euro und einem klaren Wechselwunsch des 19-Jährigen könnte Leverkusen schon in diesem Sommer schwach werden. "Da gibt es keine Diskussion" , sagte Bayer-Sport-Geschäftsführer Rudi Völler am Sonntag bei "Sky".

Ausstiegsklausel bei Brandt

Rudi Völler

Anders sieht es im Fall von Brandt aus, der mit einem Traumtor zum 3:1 (54.) seine Klasse bewies. Der 23-Jährige kann dem Vernehmen nach aus seinem bis 2021 laufenden Vertrag für die vergleichsweise geringe Ablöse von 25 Millionen Euro herausgekauft werden. Die kolportierten Interessenten heißen Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur und Atletico Madrid. "Es liegt an ihm", sagte Völler, der eine "Fifty-Fifty-Entscheidung" in wenigen Tagen erwartet. Brandt tue sich schwer damit. "Ich weiß, dass er sich sehr wohlfühlt in Leverkusen."

Der Offensivspieler tanzte in Berlin zusammen mit seinen Kollegen in einem roten T-Shirt mit der Aufschrift "Königsklasse" vor den Bayer-Fans. Zur Frage, ob er bei Bayer bleibe, äußerte er zurückhaltend. "Das wird sich noch herausstellen in den nächsten Tagen" , sagte er dem ARD-Hörfunk. Die Champions-League-Qualifikation erleichtere ihm vieles, fügte er hinzu.

Demirbay kommt zu Bayer

Der Transfer von Kerem Demirbay, der aus Hoffenheim zu Bayer kommt, war jüngst als Indiz gedeutet worden, dass Bayer sich auf einen Brandt-Abgang vorbereitet.

Stand: 19.05.2019, 12:06