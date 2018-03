Wer über die Gründe für die teils beeindruckenden Leistungen von Bayer Leverkusen diskutiert, landet schnell bei Leon Bailey, dem pfeilschnellen Außen. Oder bei Trainer Heiko Herrlich, der in seiner ersten Saison bei Bayer die Kritiker schnell überzeugt hat. Eher selten ist von Lars Bender die Rede - dabei spielt der Kapitän im Gefüge der Mannschaft die zentrale Rolle.

Der "Kicker" hat ausgerechnet, dass Bayer in der laufenden Saison mit Lars Bender im Team durchschnittlich 1,94 Punkte geholt hat, ohne ihn nur 1,1 Punkte. Dabei hat der 28-Jährige dort überzeugt, wo Not am Mann war. Er lief in dieser Saison schon im defensiven Mittelfeld auf, als Innen- und als Rechtsverteidiger - fast jedes Mal überzeugend.

Tah: "Mit Lars auf dem Platz ist es etwas anderes"

Lars ist wie sein Zwillingsbruder und Teamkamerad Sven abseits des Platzes weiterhin kein Mann der lauten Worte. Aber auf dem Feld ist er längst unumstrittener Führungsspieler, reißt die anderen durch seinen vorbildlichen Einsatz mit. "Lars ist sehr wichtig für uns", sagt Innenverteidiger Jonathan Tah, "mit ihm auf dem Platz ist es etwas anderes."

Diesen Satz hat Tah nach der jüngsten 0:2-Niederlage beim 1. FC Köln gesagt, wo Bender wegen Adduktorenbeschwerden gefehlt hat. Die Verletzungsanfälligkeit ist weiterhin Benders größtes Problem, auch in der laufenden Saison hat er in neun Ligapartien gefehlt oder mit Nachholbedarf auf der Bank gesessen. Ohne die vielen Blessuren hätte er heute sicher auch mehr als 19 Länderspiele absolviert. Seit er 2014 verletzungsbedingt nur eine einzige Minute für Deutschland gespielt hat, verzichtet Löw auf Benders Dienste.