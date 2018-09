Der 3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand gegen Ludogorez Rasgrad in der Europa League hat Bayer Leverkusen endlich auch Auftrieb für die Bundesliga gegeben. Am Sonntag (23.09.2018) fuhr die die Werkself den ersten Bundesliga-Sieg der Saison ein und bezwang den 1. FSV Mainz 05 mit 1:0 (0:0). Kai Havertz (62. Minute) erzielte nach Flanke von Julian Brandt per Kopf das Tor des Tages.

Havertz hatte auch zweimal gegen Rasgrad getroffen und seinem Trainer Heiko Herrlich nun auch das dringend benötigte Erfolgserlebnis in der Liga verschafft. "Ich freue mich über jeden Treffer, aber heute stehen die drei Punkte im Vordergrund" , sagte der 19-Jährige. Mainz kassierte nach sieben Punkten aus drei Spielen die erste Niederlage.