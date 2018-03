Augsburgs Philipp Max glänzt als Vorbereiter

Dabei hatte der FCA eigentlich auf sechs gehofft. Philipp Max stößt als Linksverteidiger in dieser Saison in neue Dimensionen vor. Er hat 13 Tore vorbereitet, so viele wie nie ein Abwehrspieler seit Beginn der Datenerfassung vor mehr als 25 Jahren. Er alleine gab so viele Assists wie die beiden besten Vorbereiter von Bayer Leverkusen zusammen (Kai Havertz 7, Leon Bailey 6). Vor allem dank des 24-Jährigen hat der FCA den gefährlichsten linken Flügel der Liga.