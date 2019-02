Warum Bayer das Zeug zum Bayern-Stolperstein hat

Meine Tochter Helene ist im Dezember sieben Jahre alt geworden. Sie hat noch nie etwas anderes erlebt als den deutschen Fußballmeister Bayern München. Wie soll ich dem Kind erklären, dass Vielfalt ein hohes Gut ist?

Die Bayern haben sich durch zuletzt sieben Siege in Folge mal wieder diesen Zustand erspielt, in dem man als an Vielfalt interessierter Fußballbegeisterter Woche für Woche die gleiche Frage im Hinterkopf hat: Spielen die Münchner als nächstes gegen ein Opfer oder einen Gegner?