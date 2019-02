Der Aufschwung bei Bayer Leverkusen hat mehrere Gesichter: Eines davon ist Leon Bailey. Der Jamaikaner galt im vergangenen Sommer als umworbenster Spieler der Bundesliga, die kolportierten Angebote von Branchengiganten wie FC Bayern oder Paris St. Germain bewegten sich im Bereich von 60 Millionen Euro. In der verkorksten Hinrunde der Leverkusener geriet aber auch Bailey in ein tiefes Leistungsloch, fand sich sogar auf dem Abstellgleis wieder.

Unter dem neuen Coach Peter Bosz ist nun auch der kriselnde Flügelflitzer wieder aufgeblüht, erst traf er beim 3:1-Erfolg gegen den FC Bayern, am Sonntagabend (17.02.2019) erzielte er den spielentscheidenden zweiten Treffer beim 2:0-Erolg gegen Fortuna Düsseldorf und belohnte sich für seine Einsatzfreude.

Medien feiern Bayer 04: "Mannschaft der Stunde"

Anders als unter Heiko Herrlich hat auch Bailey wieder das Vertrauen des Trainers. Der Coach ist mit Sicherheit eine weitere tragende Säule der Leverkusener Aufholjagd. Nach dem vierten Sieg in Serie, der die Leverkusener auf einmal wieder in die Reichweite der Champions-League-Plätze geführt hat, wurde der Niederländer in den lokalen Medien gefeiert: "Bosz ist der Beste", schrieb die Bild-Zeitung, der Kicker verkündete, in seiner Nebenfunktion als Amtsblatt der Fußballbranche: "Bayer Leverkusen ist in der Bundesliga das Team der Stunde ".

Beeindruckend war nicht nur die Dominanz gegen den bislang sehr unbequemen und wehrhaften "Favoritenschreck" aus Düsseldorf, mit 84 Prozent Ballbesitz und 1053 gespielten Pässen - gegenüber 188 aufseiten der Gäste.