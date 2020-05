DFB - Verband mit Imageproblemen, aber einem 5-Punkte-Plan

So langsam füllt sich auch das wochenlang verwaiste Parkdeck wieder. Sichtbares Zeichen, dass in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zumindest Teile der Belegschaft wieder präsent sind. Die seit Ewigkeiten für die höchsten Funktionäre reservierten Parkplätze direkt links neben der Eingangstür sind allerdings freigeräumt - Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius verzichten auf dieses Privileg.

Was nichts daran ändert, dass beide in der Corona-Krise um Akzeptanz für die Verbandsaufgaben ringen. Der DFB mit seinen mehr als sieben Millionen Mitgliedern und 25.000 Vereinen hat Baustellen ohne Ende und wird am Montag (30.05.2020) einen Außerordentlichen Bundestag abhalten, der erstmals in der mehr als 100-jährigen Geschichte auf virtuellem Wege stattfindet. Das wird nicht allein nur zur "technischen Herausforderung " (Curtius).

Keller will keinen Konflikt erkennen

Denn gerade im Moment wird die Trennlinie zwischen DFB und der Deutschen Fußball-Liga (DFL) wieder schärfer. Reißen alte Gräben wieder auf? Die DFB-Spitze hat am Dienstag in einem mehr als eineinhalbstündigen Videotalk noch einmal verdeutlicht, wie eng die beiden wichtigsten Institutionen des deutschen Fußballs zusammenarbeiten.

"Es ist wichtig, dass wir diskutieren und manchmal auch unterschiedliche Positionen haben, um gemeinsam etwas hinzukriegen. Wir haben das gemeinsame Ziel, das System Fußball zu erhalten. Wir sind auf einem besseren Weg, als ich das am Anfang der Krise befürchtet habe - bei all der Unterschiedlichkeit ", sagte Keller auf Nachfrage von sportschau.de.

DFB-Präsident Fritz Keller

Den DFB stört, dass die DFL beim Krisenmanagement öffentlich viel besser wegkommt. Dabei hat das weltweit gerühmte Hygiene- und Sicherheitskonzept an der Spitze der Arzt der deutschen Nationalmannschaft und Vorsitzende der sportmedizinischen DFB-Kommission, Tim Meyer, entwickelt. "Unser Arzt ", wie es beim DFB heißt. Im Unterton schwingen da schon Misstrauen und Argwohn mit.

Der Verband fühlt sich oft unverstanden

Den Verband nervte es schon immer, dass in Bundesliga-Stadien Schmähgesänge und -plakate auftauchten, die meist nur den DFB zur Zielscheibe hatten. Ihn stört es, wenn Politiker jetzt für die 3. Liga und Frauen-Bundesliga ein Hygienekonzept verlangen - dabei war dieses Papier von Anfang auch für die beiden höchsten Spielklassen unter DFB-Obhut angelegt. Obwohl im DFB-Präsidium mit DFL-Chef Christian Seifert, seinem Vertreter Peter Peters, dem DFL-Direktor Ansgar Schwenken, Oliver Leki (SC Freiburg) oder Steffen Schneekloth (Holstein Kiel) mehrere Liga-Vertreter sitzen, sind die Irritationen wieder größer geworden.

Dazu kam die jüngste Attacke von Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern), der Keller Populismus vorwarf. Eine Replik auf Kellers Aussagen zu abgehobenen und "großkotzigen" Bundesliga-Stars. Viele aus der Liga fanden vielleicht nicht die Wortwahl, aber die Maßregelung angebracht.