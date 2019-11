90 Minuten live hören: Der BVB und Leipzig in der Champions League

02:00:00 Std. . Verfügbar bis 27.11.2019.

Zieht Dortmund an Barcelona vorbei? Macht Leipzig gegen Lissabon das Achtelfinale klar? FC Barcelona gegen Borussia Dortmund und RB Leipzig gegen Benfica Lissabon - Live aus den Stadien und in voller Länge, die Champions League in Konferenz! Unser Team in Barcelona: Armin Lehmann und Sportschau – Experte Jerome Polenz. Leipzig gegen Benfica begleitet Thorsten vom Wege.