Audio: RB siegt bei Bayer und springt auf Rang 3: Audio-Highlights

Sportschau. . 03:38 Min. . ARD. Von Tim Wichmann.

RB Leipzigs Lauf hält auch in Leverkusen weiter an. Die Partie gegen die Werkself entschied der Treffer von Szoboszlai, die Sachen ziehen damit an Bayer vorbei und sind nun Dritter. Reporter: Tim Wichmann. | audio