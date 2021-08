Tor gemacht, aber nur Remis gespielt: Bielefelds Fabian Klos

Sportschau. . 01:27 Min. . Verfügbar bis 21.08.2022. ARD. Von Gottfried Oliva.

In einer mäßigen Partie konnte Fabian Klos seine Arminia in Führung schießen. Trotzdem hieß es am Ende nur 1:1 bei Greuther Fürth. Bielefelds Stürmer im Interview bei Sportschau-Reporter Gottfried Oliva.