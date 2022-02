Stuttgart verspielt Sieg in der Nachspielzeit: Audio-Highlights

Sportschau. . 03:09 Min. . Verfügbar bis 19.02.2023. ARD. Von Lukas Stauss.

Der VfB Stuttgart hat am Samstagnachmittag gegen den VfL Bochum in der Nachspielzeit den bitteren Ausgleich kassiert. Am Ende trennten sich die beiden Teams mit 1:1.