Mainzer Bell: "Niederlage auch in der Höhe verdient"

Sportschau. . 01:37 Min. . Verfügbar bis 16.10.2022. ARD.

Der Mainzer Stefan Bell hat eine verdiente Niederlage gegen Borussia Dortmund erlebt. Zwar habe sein Team am Ende am Unentschieden geschnuppert, aber gerade in Hälfte eins sei der BVB deutlich besser gewesen, so der Verteidiger.