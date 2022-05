Hrgota: "Müssen uns bei den Fans bedanken"

Audio: Union feiert Einzug in die Europa League: Die Audio-Highlights

Union Berlin spielt in der nächsten Saison zum ersten Mal in der Europa League. In einem packenden Spiel setzte sich Union am letzten Spieltag gegen den VfL Bochum mit 3:2 durch. | audio