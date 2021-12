"Für uns sind das Bonusspiele" - Bochums Anthony Losilla

Audio: Unions Prömel im Interview: "Haben zu viele Chancen gebraucht"

Sportschau. . 01:11 Min. . ARD. Von Grischa Prömel.

Nach dem Aus in der Conference League erleidet Union Berlin beim 0:1 in Fürth den nächsten Rückschlag. Mittelfeldspieler Grischa Prömel analysiert die Niederlage beim Aufsteiger am Mikrofon von ARD-Reporter Gottfried Oliwa. | audio