Freiburg strauchelt gegen Frankfurt: Die Audio-Highlights

Der 1.FSV Mainz 05 und der 1.FC Köln haben sich in einer Partie, die vor allem in der ersten Halbzeit sowie kurz vor Schluss ihre Höhepunkte hatte unetschieden, 1:1 gespielt. Der 1:0-Führungstreffer durch Jonathan Burkhardt reichte für die 05er gegen freche Kölner, die mit dem Treffer von Salih Özcan wenige Momente nach der Halbzeitpause antworteten, am Ende nicht zum Sieg. | audio