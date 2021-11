Audio: Unentschieden zwischen Hertha und Bayer: Die Audio-Highlights

Sportschau. . 03:29 Min. . ARD. Von Lars Becker.

Am 11.Spieltag trennen sich Hertha BSC und Bayer 04 Leverkusen unentschieden, 1:1. Für die Werkself war der eine Punkt auf schlecht zu bespielendem Rasen im Olympiastadion eigentlich zu wenig, um zurück in die Spur finden und in der Bundesliga ganz oben dran bleiben zu können. | audio