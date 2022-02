Fanfreundschaften in der Bundesliga

Video: Florian Kohfeldt: "Ich habe mega Lust, in Frankfurt Punkte zu holen"

Sportschau. . 00:54 Min. . Das Erste.

Am 22. Spieltag ist Werder Bremen zu Gast in Frankfurt. Nach einem Unentschieden in der Hinrunde will Florian Kohfeldt mit seiner Mannschaft in Frankfurt jetzt drei Punkte holen. | video