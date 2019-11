Ewald Lienen und seine Tabellenführer

Von Daniel Neuhaus.

Der 333-malige Ex-Bundesliga-Spieler Ewald Lienen ist in diesen Tagen besonders stolz. Die drei Vereine, bei denen er als Spieler aktiv war, stehen in den drei deutschen Profi-Ligen aktuell an der Tabellenspitze: Borussia Mönchengladbach, Arminia Bielefeld und der MSV Duisburg.