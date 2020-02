Die Liga solidarisiert sich mit Dietmar Hopp

Sportschau. . 02:38 Min. . Verfügbar bis 28.02.2021. ARD. Von ARD-Reporter Jens Wolters .

Die 1. Bundesliga erlebte einen Spieltag, den es so wohl noch nie gegeben hat - im negativen Sinn. In mehreren Stadien zeigten die Fans Schmähplakate gegen Dietmar Hopp. In Hoffenheim setzten die Spieler der Bayern und der TSG ein solidarisch starkes Zeichen.