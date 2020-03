"Die Fankurven müssen sich bewegen" - ein Kommentar zu Dietmar Hopp

Sportschau. . 02:11 Min. . Verfügbar bis 01.03.2021. ARD.

Vielleicht macht es Sinn, in all der berechtigten Empörung über die Diffamierungen, die an diesem Wochenende in einigen Stadien der Bundesliga auszuhalten waren, auch Dinge auseinander zu halten. Ein Kommentar von Burkhard Hupe.