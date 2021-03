Christian Günter: "Wenn man ins Rollen kommt, ist man nicht einfach abzubremsen "

Audio: FCA-Trainer Herrlich: "Das 1:0 haben wir ganz schlecht verteidigt"

Sportschau. . 02:01 Min. . ARD.

In einer engen Partie haben Kleinigkeiten zum Freiburger Sieg geführt, so der Augsburger Trainer Heiko Herrlich, vor allem die Effizienz in der Chancenauswertung. | audio