Adi Hütter: "Sind auf einem guten Weg, aber nicht da, wo wir sein wollen"

Audio: Punkteteilung zwischen Gladbach und Mainz: Die Audio-Highlights

Sportschau. . 03:19 Min. . ARD. Von Tim Wichmann.

In der ersten Halbzeit ist Mönchengladbach die bessere Mannschaft, Halbzeit zwei gehört klar den Mainzern - so geht das 1:1-Unentschieden zwischen der Borussia und den 05ern in Ordnung. | audio