Audio: Plattenhardt: "Waren am Ende kaltschnäuziger"

Sportschau. . 01:51 Min. . ARD. Von Daniela Müllenborn.

Hertha BSC siegt in Leverkusen und zeigt sich dabei effektiv. Marvin Plattenhardt freut sich über den Erfolg in der Ferne und hofft nun in Berlin am letzten Spieltag der Hinrunde nachlegen zu können. | audio