#25 Bernd Krauss, die Viererkette und Gladbachs letzter Titel

WDR 2 Einfach Fußball. . 52:10 Min. . Verfügbar bis 05.03.2021. WDR 2.

Bernd Krauss ist gebürtiger Dortmunder, sein Herz schlägt jedoch bis heute für Borussia Mönchengladbach. In den Achtzigern spielte Krauss dort als Profi, 1995 holte er als Fohlen-Trainer den DFB-Pokal an den Niederrhein. Zuvor wurde der Ex-Trainer als Spieler in Wien zum waschechten Österreicher, danach war er schwuppdiwupp wieder ein Deutscher. Sven Pistor und ARD-Kollege Jürgen Bergener haben ihn in Mönchengladbach besucht.

