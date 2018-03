Vorsichtige Anzeichen der Hamburger Besserung

Lieferte der Karsamstag schon einen Vorgeschmack darauf, welche Szenen sich in einigen Wochen beim Hamburger SV abspielen könnten? Kaum hatte FIFA-Schiedsrichter Felix Brych das Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart (1:1) abgepfiffen, ließ sich Kapitän Gotoku Sakai rücklings auf den Rasen fallen. Und erst ehemalige Weggefährten aus Stuttgarter Tagen richteten den ebenso entkräfteten wie enttäuschten Japaner wieder auf.

Torwart Julian Pollersbeck senkte derweil betreten den Kopf, Spielmacher Aaron Hunt stützte beide Hände auf die Knie. Die meisten Protagonisten wirkten wie paralysiert. Dabei hatte der Dino doch gar keine jener unterirdischen Darbietungen geboten, die ihn nahe an den Abgrund gebracht haben und aller Voraussicht in die zweite Liga stürzen lassen.

"Wir sind ein Stück weit enttäuscht. Trotz unser vielen positiven Ansätze helfen in unserer Situation nur noch Siege" , räumte Trainer Christian Titz hinterher ein. In der aktuellen Notlage ist ein Remis tatsächlich zu wenig, was die Niedergeschlagenheit der Norddeutschen erklärte.

Das Führungstor ist beispielhaft

Dennoch: Vorsichtige Anzeichen der Besserung waren in einer fußballerisch unterdurchschnittlichen Bundesligapartie zumindest in Ansätzen, und da vor allem in der ersten Halbzeit sichtbar. "Bis auf das Ergebnis haben wir einige Dinge gut gemacht" , sagte Titz. Tatsächlich trat sein in einem 4-3-3-System angeordnetes Team vor allem in der Anfangsphase - ähnlich wie bei der Premiere des beförderten U21-Trainers vor zwei Wochen gegen Hertha BSC (1:2) - geordnet und mutig auf.

Auf den Flügeln tauschten Aaron Hunt und Filip Kostic die Positionen um Mittelstürmer Luca Waldschmidt und immer wieder sollte Überzahl in Ballnähe entstehen. Beispielhaft wie Douglas Santos im Gegenpressing die Kugel eroberte, in die Gasse auf Waldschmidt passte und dessen Schuss VfB-Torwart Ron-Robert Zieler nicht festhielt: Lewis Holtby war zur Stelle und traf zur HSV-Führung (18.).

Lobesrede von Holtby

Holtby ist mit Titz bekanntlich gut befreundet, und so verwunderte kaum, dass der Torschütze seinem Trainer ein Kompliment machte, der mit seiner Herangehensweise für die Mannschaft sogar "Gold wert" sei. Denn: "Ich bin überzeugt, dass uns diese Spielart weiterbringt. Es ist eine klare Handschrift zu erkennen." Und: "In unserer Lage ist es wichtig, dass wir Stabilität hinbekommen. Jeder Punkt tut uns gut und gibt Selbstvertrauen. Über die zweite Liga rede ich nicht."