Die beste halbe Stunde unter Trainer Kohfeldt

Am besten ist immer, wenn solche Zielsetzung mit Leistung unterfüttert wird. Eine halbe Stunde gelang das an diesem milden Spätsommertag am Osterdeich auch. Spielkontrolle, Ballbesitz, Pressing und Chancen: Trainer Florian Kohfeldt belobigte den nächsten Entwicklungsschritt. "Die erste halbe Stunde war top. Mit das Beste, was ich gesehen habe, seit ich auf der Trainerbank bin" , sagte der Fußballlehrer, der des Überschwangs unverdächtig ist.

Und so redete Kohfeldt nicht um die Kardinalfehler herum: "Wir haben von Minute zu Minute abgebaut. Es begann ein schleichender Prozess, der mit dem Gegentor endet." In der zweiten Minute der Nachspielzeit bestrafte der eingewechselte Virgil Misidjan die Nachlässigkeiten. Und prompt mischten sich in den Schlusspfiff einige Pfiffe von den Rängen. "Wir haben diese Erwartungshaltung selbst geschürt" , sagte der Coach und meinte damit: soll sich bloß niemand darüber beschweren.

Es fehlt noch die Konstanz

Der 35-Jährige weiß natürlich, dass selten eine gute halbe Stunde im Profifußball genügt. Erst recht nicht in der Bundesliga. Und so wurde auch das zweite Heimspiel der jungen Saison genau wie das 1:1 zum Auftakt gegen Hannover 96 zum Beleg, wie viel Geduld eine Weiterentwicklung benötigt. Werder hat zwar durch Yuya Osako, Martin Harnik, Davy Klaassen oder den diesmal gar nicht eingesetzten Altmeister Claudio Pizarro spielerisches Potenzial hinzu gewonnen, aber die fußballerische Weiterentwicklung beinhaltet eben auch, diese Klasse konstant auf den Platz zu bringen.

Dabei haben die Hanseaten nun in allen drei Partien so ihre Schwierigkeiten gehabt. Übrigens auch beim glücklichen Last-Minute-Sieg in Überzahl bei Eintracht Frankfurt (2:1). Kohfeldt will nun vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg grundsätzliche Gespräche führen, um auf Ursachenforschung zu gehen, warum sein Ensemble den Vorteil einer dominanten ersten Hälfte und des sehenswerten Führungstores von Maximilian Eggestein – der 21-Jährige fasste sich knapp hinter der Strafraumgrenze ein Herz und traf passgenau in den Winkel (26.) – aus der Hand gab.

Raumaufteilung und Präsenz auch nicht gut genug

"Wir haben aufgehört, aus den Räumen zu spielen" , erklärte Kohfeldt. "Wir haben zu viel Platz gelassen und zu tief gestanden" , ergänzte Klaassen. Doch dass Werder so wirkte, als habe jemand den Stecker gezogen, hatte noch andere Ursachen. Zum einen die Zweikampfschwäche in der Offensive, denn mit fortschreitender Spieldauer verloren die Angreifer Osako, Harnik und vor allem der eingewechselte Milot Rashica mit seinen sinnfreien Soli fast jedes direkte Duell. Unter dem Strich kam Werder für eine Heimmannschaft auf die schlechte Zweikampfquote von 45 Prozent.

Nicht mal das mit einiger Verzögerung durch den Videoassistenten zurückgenommene Ausgleichstor von Ondrej Petrak nach einer Stunde erwies sich für die Hanseaten als Weckruf, die bis zum Ende um den Ausgleich bettelten. Und auch das 20-minütige Debüt von Nuri Sahin brachte in dieser Phase nicht den erwünschten Effekt. In der ersten Halbzeit war das Mittelfeld mit dem starken Balleroberer Philipp Bargfrede, dem torgefährlichen U21-Nationalspieler Maximilian Eggestein und dem spielintelligenten Rekordeinkauf Davy Klaassen Werders stärkster Mannschaftsteil, danach wäre ein anderer Spielertyp zur Stabilisierung notwendig gewesen.

Der für den zweikampfstarken Bargfrede ins Spiel gekommene Sahin erwies sich in der Schlussphase nur als bedingt hilfreich, denn ein widerstandsfähiger Wellenbrecher war der Ex-Dortmunder noch nie. So war der 30-Jährige nicht derjenige, der die irgendwie längst auf die schiefe Bahn geratenen Mitspieler auffangen konnte.

Befriedigend bis ausreichend steht im Zwischenzeugnis

"Wir haben das nicht mehr sauber zu Ende gespielt" , erklärte der Debütant. "Ich habe mich gefreut, wieder auf dem Platz zu stehen, aber es braucht noch Zeit." Sein Trainer räumte indirekt ein, dass keiner seiner drei Wechsel – in der 88. Minute sollte Verteidiger Marco Friedl mithelfen – den gewünschten Effekt hatte. "Es klappt nicht immer" , gestand Kohfeldt.

Er habe eben gedacht, den Vorsprung über die Runden bringen zu können. "Dann hätten wir danach über die Fehler geredet. Jetzt lernen wir ganz bitter." Es sprach für ihn, dass er das erste Zwischenzeugnis der Saison nicht schönreden wollte: " Fünf Punkte, davon zwei Punkte aus zwei Heimspielen: Das ist befriedigend bis ausreichend." Und noch weit weg von einem Spitzenteam. Der Weg bis dahin wird bei Werder Bremen beschwerlicher als die Fans gehofft hatten. Vielleicht müssen in dieser Saison doch wieder die Erinnerungen an die Vergangenheit reichen.

Stand: 17.09.2018, 08:30