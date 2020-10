Optimismus in jeder Situation

Der Coach ist momentan so gut wie der einzige im Klub, der trotz dieser desaströsen Misserfolgsserie seiner Mannschaft noch irgendwie versucht, Optimismus zu verbreiten. Diese Herangehensweise hatte er sich bei seiner Verpflichtung Ende September selbst verordnet. Diese Strategie behält er bei. Womöglich auch aus dieser Grundhaltung heraus hatte Baum deshalb seine ganz eigene, etwas bizarr anmutende Einschätzung zu dieser Partie parat. "Wir sind verdient in Führung gegangen" , sagte Baum. Der Treffer von Verteidiger Malick Thiaw (30. Minute) war allerdings der erste Torschuss der Schalker in der Partie. Bis dahin spielten eigentlich nur die Stuttgarter.

In der zweiten Hälfte kamen die "Königsblauen" nach dem Ausgleichstreffer durch einen Handelfmeter von Nicolas González kaum noch aus ihrer Spielhälfte heraus. "Wir wissen alle, dass für uns mehr drin gewesen wäre" , sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo, der nicht zu Unrecht eine ganz andere Sicht der Dinge hatte. Am Ende hatten die Schwaben 19 Torschüsse abgegeben, die Schalker gerade einmal neun. In einem Heimspiel gegen einen Aufsteiger, gegen den die "Königsblauen" in ihrer prekären Lage eigentlich Punkte sammeln müssen.

Auf der Suche nach dem Dreh

Woraus Baum Zuversicht gezogen hatte? Weil seine Spieler einige wenige Ansätze zeigten, um ein Erfolg versprechendes Umschaltspiel aufzubauen. Allesamt frühzeitig verpufft, keine Variante hatten seine Spieler auch nur annähernd zu Ende gebracht. Aber war das vielleicht schon etwas mehr als in den Vorwochen?

Baum vertrat diese Auffassung. Sein Optimismus überlagerte in diesem Moment aber eher die Realität. Der S04-Trainer legt offenbar seine ganze Hoffnung in diese Ansätze. Er setzt darauf, diese so weiterentwickeln zu können, dass seine Spieler irgendwann den richtigen Dreh finden. Niemand weiß allerdings, ob diese Mannschaft überhaupt noch dazu in der Lage ist. Zumal sie mit ihrem grundlegendem Problem, ihrer geringen individuellen Grundgeschwindigkeit, ohnehin kaum noch konkurrenzfähig ist. So verfahren und kompliziert ist die Lage mittlerweile am Berger Feld.

Kleiner Fortschritt

"In der Kabine hängen die Köpfe, weil wir eine andere Erwartungshaltung hatten was das Ergebnis angeht. Wir haben die Konter nicht gut ausgespielt. Wir schleppen das Problem schlechte Spieleröffnung mit" , sagte Baum und zählte nur einige Defizite seines Teams auf. "Läuferisch und kämpferisch war das okay." Immerhin das war ein Fortschritt.

Es scheint zumindest unter dem neuen Trainer so etwas wie bewusste Zusammenarbeit als eine Vorstufe von Teamgeist auf dem Feld Einzug in die Schalker Mannschaft gehalten zu haben. Baums Team hat gegen den VfB 114,1 Kilometer (Stuttgart: 112,2) hinter sich gebracht - die meisten Strecken davon aber eher im Hinterlaufen des Gegners. 50 Prozent der Zweikämpfe konnten die Schalker gewinnen.

Große Baustelle

Die Mannschaft musste den größten Teil ihrer Energie vor allem für die Verteidigung nutzen und hatte kaum noch Reserven für ein progressives, kreatives Offensivspiel übrig. Entsprechend wenig durchschlagkräftig agierte die Schalker Offensive. "Das letzte Drittel ist immer noch unsere Baustelle, es ist nicht so dass wir Gefahr ausstrahlen", räumte Baum ein. Den Kern des Spiels, das Erzielen von Toren, das Angriffsspiel, ist derart unterentwickelt, dass Baum offenbar Pionierarbeit leisten muss. Drei erzielte, 17 Gegentore lautet die bisherige Bilanz nach sechs Bundesliga-Spieltagen.

Dieses Remis gegen Stuttgart war für die Schalker zwar ein Punktgewinn - neue Hoffnung auf eine bessere Zukunft und womöglich auf den ersten Sieg seit vielen Monaten dürfte allerdings kaum entstanden sein. Am kommenden Bundesligaspieltag muss das Baum-Team beim ebenfalls bereits abstiegsgefährdeten 1. FSV Mainz 05 antreten. Es ist wohl so etwas wie der erste Abstiegsgipfel für die Schalker - am siebten Spieltag der Saison.

Stand: 31.10.2020, 08:05