Königsblau im Angriffsmodus

Dieses Mal sollten es die Schalker sein, die die Akzente setzen. In dem 3-3-2-2-System bekamen Nabil Bentaleb und Amine Harit auf den offensiveren zentralen Mittelfeldpositionen viel mehr Gestaltungsspielraum und sollten vor allem ihre Dribbelkünste ganz bewusst einbringen. Auf der zentralen defensiven Position sechs dahinter sollte Sebastian Rudy, dessen Stärken nicht gerade im defensiven Zweikampf sondern eher im offensiven Aufbauspiel liegen, die Fäden ziehen.

Bentaleb und Harit dribbelten unentwegt

Und sowohl Bentaleb als auch Harit nutzten die Gelegenheit, ihre technischen Fähigkeiten zu zeigen und dribbelten so oft es ging. Allerdings war dem Team anzumerken, dass es sich an diese offensive Rolle erst einmal gewöhnen muss. Da auch Daniel Caligiuri und Bastian Oczipka auf den Außenbahnen den Ball lange am Fuß hielten und diesen vor allem über den Platz "schleppten", rannten sich die Schalker auch immer wieder fest in der gegnerischen Abwehr und die Angriffe kamen häufig frühzeitig zum Erliegen.

Die Balance zwischen erfolgsversprechendem Dribbling und solidem Passspiel befand sich im Ungleichgewicht. Und der seit jeher gültige Grundsatz, dass kein Spieler so schnell wie der Ball ist, fand an diesem Abend kaum Berücksichtigung. Dennoch zeigte die Herangehensweise Wirkung. Das Tedesco-Team offenbarte gegen Nürnberg den lange vermissten Mut, das Heft in die eigene Hand zu nehmen. 21 Torschüsse und fünf Treffer waren das Resultat dieser Offensiv-Rochade.

Tedesco wirkte unzufrieden

Dieses ungewohnte Offensivspiel hatte trotz des außergewöhnlichen hohen Erfolgs deutlich sichtbare Schwächen. Die Anfälligkeit der Schalker Abwehr war ungewöhnlich groß. "Wir waren nicht kompakt genug. Wenn die Stürmer vorne draufgehen, dann muss die Abwehr nach vorne schieben, das haben wir nicht so gut gemacht" , sagte Kapitän und Torhüter Ralf Fährmann.

Die Nürnberger hätten leicht mehr als zwei Treffer erzielen können. Das eigentliche Prunkstück der Königsblauen, die Defensive, offenbarte überraschend große Lücken. Erst in der zweiten Hälfte, als Bentaleb etwas defensiver agieren musste, bekam die Schalker Abwehr mehr Stabilität.

Auch deshalb wirkte Tedesco alles andere als zufrieden. "Es war ein sehr zerfahrenes Spiel. Wir haben schlichtweg schlecht verteidigt. Wir haben die mannschaftstaktischen Mittel nicht genutzt, um die Konter zu verhindern" , sagte der Fußballlehrer nachdenklich - so, als ob er mit sich und seiner Taktik im Nachhinein hadere. "Mir war das wichtig zu erwähnen, denn wir dürfen nach diesem Spiel nicht alles schön reden."

Gegen die kommenden, vermeintlich stärkeren Gegner, beim FC Porto in der Champions League und bei 1899 Hoffenheim in der Bundesliga, dürften deshalb eher wieder die gegnerische Stärken im Fokus der Schalker Herangehensweise liegen.