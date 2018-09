Aber die Berliner überließen diesmal den Schalkern mehrheitlich den Ball. Eigentlich machten sie das, was Tedesco mit Vorliebe praktiziert hatte. Und mit den 55 Prozent Spielanteilen konnten die "Königsblauen" tatsächlich nichts anfangen. "Die Mannschaft die mehr Ballbesitz hat, hat mehr Risiko, Konter zu fressen", sagte Tedesco.

Neuzugänge müssen noch integriert werden

Was er damit zwischen den Zeilen sagen wollte: Seine Mannschaft werde künftig wieder alles versuchen, dem Gegner den Ball zu überlassen. Den Glauben, dass seine Spieler spielerische Lösungen finden können, scheint Tedesco schon frühzeitig begraben zu haben. Ein grober Fehler im Schalker Betriebssystem.

Ein Tor aus dem Spiel heraus haben die Schalker in beiden Bundesligapartien - gegen Wolfsburg und Berlin - nicht erzielt. Im Gegenteil und zur Ernüchterung aller Beteiligten: Sie waren sogar recht weit entfernt davon. Und auch die Standardsituationen wie Eckbälle und Freistöße sind bislang alles andere als gefährlich.

Neben der spielerischen Mängelverwaltung gilt es zudem noch - und nicht weniger wichtig - die Neuzugänge zu integrieren. Der Teamgeist, der kollektive Zusammenschluss, der die Mannschaft in der Vorsaison so weit und zu so vielen Erfolgen getragen hatte, ist noch lange nicht wieder hergestellt. Salif Sané etwa ist in der Abwehrzentrale noch weit entfernt davon, Souveränität auszustrahlen.

Rudy mit Bauerntrick ausgeschaltet

Und Sebastian Rudy, von dem sich die Schalker im zentralen defensiven Mittelfeld spielerischen Fortschritt erwarten, wurde bei seinem Debüt von den Berlinern mit einem altbekannten Bauerntrick ausgeschaltet. Hertha-Coach Pal Dardai ließ Rudy von Ondrej Duda in Manndeckung nehmen. So wie vielfach in der Kreisliga praktiziert, wo auch der vermeintlich beste gegnerische Spieler eine Sonderbewachung erhält. Er verfehlte seine Wirkung nicht. "Er wäre ihm wohl bis auf die Toilette gefolgt" , sagte Tedesco.

Da Rudy auf Anweisung Tedescos die defensive Zentrale dennoch nicht verlassen und auf die Flügel ausweichen sollte, um keine Löcher für die Berliner in der Zentrale entstehen zu lassen, war der 28-Jährige während seiner 51 Minuten Spielzeit nahezu unsichtbar und völlig uneffektiv.

Abstimmung beim Pressing fehlt

Auch das Schalker Pressing ist durch die personellen Veränderungen derzeit nicht mehr so effektiv. "Der Druck auf den Ball determiniert das kollektive Verhalten" , sagte Tedesco kryptisch und meinte damit die Entstehung des ersten Treffers. Immer erst und nur dann, wenn der ballführende Spieler eng attackiert wird, können die Mitspieler ins Pressing einsteigen. Beim ersten Duda-Treffer waren aber zwei Fehler vorausgegangen, bei denen die Schalker aufgrund mangelnder Nähe ins Leere liefen und den Treffer erst ermöglichten. Die mangelnde Abstimmung hatte großen Einfluss auf das Entstehen der Niederlage.