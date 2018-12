Die Erleichterung war Marco Reus anzusehen. Dieser 2:1-Erfolg von Borussia Dortmund im Revierderby beim FC Schalke 04 hatte den Kapitän des BVB viel Energie gekostet. Einen derartigen Abnutzungskampf hatte Reus schon lange nicht mehr erlebt. "Wir haben verdient gewonnen, weil wir über 90 Minuten das Spiel bestimmt haben" , sagte Reus. "Aber die Schalker haben einen ganz komischen Fußball gespielt."

So richtig erklären konnte der 29 Jahre alte Offensivspieler der Borussia die Herangehensweise der Schalker nicht. Trainer Domenico Tedesco hatte seine Spieler auf einen besonders schnellen Gegner eingestellt, der durch viele Kombinationen und schnelle Läufe zum Torerfolg kommen wollte. Das Mittel der Schalker dagegen: die Dortmunder in so viele Zweikämpfe wie möglich verwickeln.

Intensive Zweikämpfe, viele Läufe

Der 33-Jährige hatte für sein Team ein 4-4-2-System mit Raute gewählt, das eigentlich dafür gedacht ist, offensiv zu spielen und den Gegner früh unter Druck zu setzen. "Es war schwer für uns, weil Schalke im Pressing und im Gegenpressing gut war" , sagte BVB-Trainer Lucien Favre. Die Partie war gefühlt in 20 Sekunden-Abschnitte unterteilt, in denen entweder der Ball rollte oder wegen eines Freistoßes unterbrochen war.

702 intensive Läufe (Dortmund: 665) hatte Tedescos Team abgespult und damit auch einige vielversprechende Ballgewinne verzeichnet. Insgesamt knapp 52 Prozent der Zweikämpfe hatte es zudem für sich entschieden. Doch was die Schalker damit anfingen, war so ineffektiv wie in den Wochen zuvor.

Mangelnde Durchschlagskraft

"Wenn du in drei Spielen nur per Elfmeter triffst, reicht das nicht" , sagte Tedesco sichtlich frustriert. "Bei uns fehlt vorne schlichtweg die Durchschlagskraft." 15 Tore in 14 Spielen sind für einen Champions-League-Teilnehmer eine niederschmetternde Bilanz. Gegen den BVB flogen inklusive Elfmeter ganze drei Bälle auf das gegnerische Tor.

Das Schalker Dilemma hat strukturelle Probleme, weil der S04 in dieser Saison viel zu selten spielerische Lösungen findet, um sich Torchancen zu erarbeiten. Aktuell ist Tedescos Auswahl im Angriff allerdings auch überaus überschaubar.

Lange Verletztenliste im Angriff

Neben Mark Uth, Breel Embolo und Steven Skrzybski dürfte nun auch noch Guido Burgstaller über längere Zeit verletzt ausfallen. Der Österreicher stand gegen den BVB in der Startelf, seine bereits akuten Beschwerden an der Achillessehne waren aber zu groß und er musste bereits nach 36 Minuten ausgewechselt werden. Wohl nur aus der (Stürmer-)Not heraus war der 29-Jährige überhaupt aufgeboten worden.