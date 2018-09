RB Leipzig - die Suche nach Stabilität

Der am Ende doch sehr freundliche Handschlag wies auf eine Aussöhnung hin: Als sich Adolf "Adi" Hütter und Ralf Rangnick nach dem leistungsgerechten 1:1 zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig im Anschluss der Pressekonferenz begegneten, folgten ein paar freundliche Worte.

Der heutige Trainer von Eintracht Frankfurt und der Allesmacher bei RB Leipzig hatten im Fußball-Konzern der Red Bull GmbH einst unterschiedliche Auffassungen vertreten, weshalb Hütter nach nur einem Jahr beim FC Red Bull Salzburg 2015 wieder das Weite suchte.

Rangnick hat Recht

Dass Hütter nun im direkten Aufeinandertreffen Rangnick eine verdiente Punkteteilung abrang, räumte auch sein früherer Vorgesetzter ein. Ein "extrem intensives Spiel" hatte Rangnick gesehen, "in dem zu keinem Zeitpunkt der Eindruck entstand, dass beide Mannschaften 72 Stunden zuvor in der Europa League gespielt haben".

Mit dieser Einschätzung hatte Rangnick genauso Recht wie mit seinem Fazit: "Unter dem Strich geht das Remis in Ordnung." Davon zeugten auch die Zweikampfverteilung (48:52) und die Torschüsse (8:8).

Verstöße gegen die internen Regeln

Der 60-Jährige wirkte vor allem zufrieden, weil er mit einer disziplinarischen Maßnahme hatte aufhorchen lassen: der Verbannung von Jean-Kévin Augustin und Nordi Mukiele, die im Vorlauf der Europa-League-Partie gegen Salzburg (2:3) durch eine unprofessionelle Vorbereitung verhaltensauffällig wurden. "Es war keine leichte Entscheidung, aber es gab dazu keine Alternative."

Die Franzosen sollen die Abläufe konterkariert haben, indem sie mit dem Handy auf der Trainerbank herumspielten, während der Rest sich bereits zur Besprechung zurückzog. Rangnick erklärte, dass diese nicht der einzige Verstoß gegen interne Regeln gewesen sei. Insofern war der Auftritt in Frankfurt vor allem auch als "Charaktertest" (Kapitän Willi Orban) zu werten. Den bestanden die Leipziger aber nur teilweise.

Nur ein Neuzugang in der Startelf

Waren die Hessen der klare Punktsieger des ersten Durchgangs und gingen durch den Abstauber von Gelson Fernandes verdient in Führung (26.), rappelten sich die Sachsen nach dem Wechsel auf und glichen durch den von Emil Forsberg verwandelten Handelfmeter aus (54.).

Die unterschiedlichen Halbzeiten waren leicht erklärt: Rangnick hatte als Konsequenz der "Nicht-Leistung" (Orban) gegen Salzburg sich auf die Spieler besonnen, die seit Jahren den Weg des Brauseklubs geprägt haben. "Es ging um elf Mann, die wissen, um was es geht: Stabilität, Mentalität und Leidenschaft", bestätigte der Österreicher Marcel Sabitzer.

Mit dem italienischen Linksverteidiger Marcelo Saracchi (gute Szenen in der Offensive, leichte Ballverlust in der Defensive) stand nur ein Neuzugang in der Startelf, und damit die Automatismen wirklich griffen, kam auch die altbekannte 4-4-2-Grundordnung zur Aufführung. Mit zwei Spitzen (Timo Werner, Yussuf Poulsen) und einer Doppel-Sechs (Diego Demme, Kevin Kampl) sowie den doppelt besetzten Flügeln (Forsberg, Sabitzer).

Upamecano als Sinnbild der Wankelmütigkeit

Soweit die Theorie. In der Praxis funktionierte dieser Plan jedoch nicht, weil Leipzig zum einen zu uninspiriert auftrat; davon zeugten viele Szenen, bei denen die Protagonisten mit sich, dem Mitspieler oder dem Schiedsrichter haderten. Zum anderen streuten die Gäste schon im Aufbau zu viele Fehler ein. Gerade am erst 19 Jahre alten Franzosen Dayot Upamecano, in der Vorsaison als einer der weltweit größten Abwehrtalente gehandelt, war die Verunsicherung an sinnfreien langen Bällen festzumachen. Auch Rangnick monierte "die Unkonzentriertheiten im Ballbesitz" bei seiner Nummer fünf.

Zum anderen fand der Fußballlehrer aber auch selbst keinen Plan, um auf die vom Kollegen Hütter durch den spielintelligenten Routinier Makoto Hasebe verstärkte Dreierkette der Eintracht auszuhebeln. Umschaltmomente kamen kaum einmal zustande. Im Gegenteil: Nach einer überflüssigen Pressingsituation in Unterzahl handelte sich die Rangnick-Elf sogar den Rückstand ein.

Umstellung auf 4-3-3 hilft

Es brauchte also einen neuen Matchplan - und der erfolgte nach der Pause mit der Umstellung auf ein 4-3-3-System, in dem der spielstarke Forsberg eine hängende Spitze bildete, Werner und Poulsen vermehrt über die Seiten angriffen und Sabitzer und Kampl auf den Achter-Positionen anschoben. Rangnick: "Da wurde es schlagartig besser."

Die Sachsen traten griffiger auf, drückten den Gegner zeitweise tief in die eigene Hälfte und erspielten sich gute Gelegenheiten, von denen Forsberg und Werner (zwei) die besten vergaben. "Das hat uns sehr geholfen ", sagte Torwart Peter Gualcsi, der in der zweiten Halbzeit dennoch mehrfach in höchster Not rettete und zum besten Leipziger avancierte.

Alleine seine Arbeitsbelastung verriet, dass der Weg zur Besserung noch weit ist. Und dass die Leipziger die Kontrahenten in altbekannter Manier überrennen, ist eher nicht zu erwarten. Dafür sind die Erholungspausen bis zur Länderspielpause Mitte Oktober zu kurz, dafür ist aber auch der Kader zu dünn.

Stuttgart und Hoffenheim als Lackmustest

Deshalb will Rangnick seine Verbannten auch schon bald wieder aufnehmen. Augustin und Mukiele hätten sich zwar Dinge geleistet, die er selbst nicht für möglich gehalten hätte, aber er hoffe für den Rest der Mannschaft, "dass sie die richtigen Lehren daraus ziehen." Dann sei nicht nur die Teilnahme am Mannschaftstraining am Montag wieder möglich, sondern sogar die rasche Wiedereingliederung in den Kader.

Ob beide eine Option für das anstehende Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Mittwoch (26.09.2018) sind, ließ Rangnick offen.

Stand: 24.09.2018, 09:28