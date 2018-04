Stefan Ruthenbeck wurde die Frage gestellt, die er seit Monaten hört. Ob er denn noch an den Klassenerhalt glaube? "Das ist heute keine gute Frage, weil wir sehr enttäuscht sind. Aber morgen glaube ich wieder dran" , sagte der Trainer des 1. FC Köln am Samstag (07.04.18). Etwa eine Stunde war seit dem Schlusspfiff vergangen. Das 1:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 sei für seine Mannschaft "zu wenig" gewesen, dennoch blieben noch genug Spiele, um sechs Punkte Rückstand und eine wesentlich schlechtere Tordifferenz zum Tabellen-16. aufzuholen.

Köln trauert Teroddes Chance nach

Ruthenbeck verteidigte seine Mannschaft und seine Taktik, lediglich Simon Terodde musste sich anhören, was er vermutlich selber so sah. "Den muss er machen" , trauerte Ruthenbeck der vergebenen Großchance zum 2:0 nach. Wenig später erzielte Mainz den Ausgleich.

Kölns Trainer wurde auch gefragt, ob er seine Mannschaft angesichts der Ausgangslage offensiver hätte aufstellen müssen. "Offensiver ging es kaum" , konterte Ruthenbeck. Die Lösung mit zwei zentralen Stürmern zu Beginn habe er überlegt, aber "wir wollten einen Spieler für den kreativeren Übergang und haben uns deshalb für Yuya Osako entschieden." So war Terodde die Spitze in einem 4-2-3-1, dem die Mainzer ein ähnliches System entgegensetzte, das sich jedoch häufiger als 4-1-4-1 darstellte. Die Rheinhessen, die zuvor in vier Spielen hintereinander ohne Tor blieben, kamen gleich zu Beginn zu einer guten Chance, kassierten dann aber das 0:1, weil Jonas Hector sich zunächst geschickt im Raum zwischen den Mainzer Linien anbot und dann entschlossen in den Strafraum vorstieß.

Mainz behält die Nerven

So etwas kann Mannschaften, zumal solche, die seit Mitte Februar auf einen Sieg warten, schon heftig aus der Ruhe bringen. Aber die Mainzer behielten die Nerven, auch "wenn wir ein bisschen gebraucht haben, um wieder die Kontrolle zu gewinnen" , wie Sandro Schwarz zugab. Der Trainer sagte, dass er in der Pause seinen Spielern erklärt habe, nur durch fußballerische Lösungen zum Erfolg zu kommen. Das gelang beim Ausgleich durch den aufgrund seiner Körpergröße erstaunlich kopfballstarken Pablo De Blasis vorbildlich. Köln war nun noch mehr unter Zugzwang, was sich verständlicherweise leistungshemmend auswirkte.

Ruthenbeck wartete bis zur 69. Minute, ehe er mit der Einwechslung von Claudio Pizarro das System auf ein 4-4-2 umstellte. Später brachte er mit Jhon Cordoba einen weiteren Stürmer, der mit Terodde häufiger die Position tauschte. Erstaunlich war, dass zuvor Salih Özcan für Vincent Koziello in die Mannschaft gekommen war und die Rolle des "Sechsers" defensiver ausfüllte als der Franzose. So fehlte den Kölnern die Verbindung zwischen Mittelfeld und dem üppig besetzten Angriff.

Köln mit 18:13 Torschüssen

Dennoch ergaben sich Möglichkeiten. "Wer 18:13 Torschüsse hatte, darf auch ruhig mal 2:1 gewinnen" , klagte Ruthenbeck. Dabei ging jedoch unter, dass die Qualität der Mainzer Chancen in der zweiten Halbzeit besser waren. "Ganz klar, wir haben zwei Punkte verloren" , klagte daher Robin Quaison, der für Emil Berggreen eingewechselt worden war und als zentraler Stürmer deutlich torgefährlicher war als der Däne. In der letzten Minute der Nachspielzeit scheiterte er bei einer hochwertigen Möglichkeit am Kölner Torwart Timo Horn. Einige Mainzer Spieler sanken zu Boden, als sei soeben der Abstieg besiegelt worden. Ein paar Sekunden später änderte sich das Bild.

Stand: 07.04.2018, 20:05