Einen Moment lang war Hofmann dann doch ratlos. Als er in der Interviewzone des Borussia Parks wenige Minuten nach seiner Drei-Tore-Gala beim 4:0 gegen Mainz gefragt wurde, was denn jetzt in seiner Karriere noch kommen könne, zuckte er mit den Schultern. "Viel besser geht es wohl nicht mehr" , meinte er dann. "So viele Tage dieser Art werde ich in meiner Karriere wohl nicht mehr erleben. Aber wer weiß..."

Immer die richtigen Lösungen

Zuvor auf dem Platz hatte er hingegen fast immer die passende Antwort auf Lager gehabt. Zum Leidwesen seines Ex-Vereins, der bisher in sieben Saisonspielen exakt so viele Gegentore bekommen hatte wie an diesem Sonntagabend.

Dass Hofmann, der in Gladbach auch sehr schlechte Zeiten erlebt hat und sogar schon von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde, nun drei Tore in einem Spiel schießen wurde, war natürlich nicht zu erwarten gewesen. Aber es war auch kein Zufall.

Zentralere Rolle als zuvor

In der Vergangenheit hatte ihn Hecking fast immer auf einer der beiden Außenbahnen eingesetzt, ganz selten auch mal auf der Sechserposition - aber eben nie so zentral vorne wie jetzt nach der Systemumstellung von 4-4-2 auf 4-3-3. Hofmann spielt nun seit Saisonbeginn auf der linken Achter-Position, ist dadurch viel mehr am Spielgeschehen beteiligt, geht viel öfter in die wirklich gefährlichen Zonen und hat plötzlich Abschlusssituationen, wo er vorher höchstens mal als Vorbereiter in Erscheinung trat.

Und er ist egoistischer geworden, im positiven Sinn. "Ich habe dem Trainer gesagt, dass ich mehr Verantwortung für die Mannschaft, aber auch für mich selbst übernehmen möchte" , erzählte Hofmann sportschau.de. "Vielleicht habe ich vorher zu oft immer nur das Abspiel gesucht, statt es auch mal selbst zu probieren, wenn die Position gut war."

Stindl ist begeistert

Jetzt hat er die Mischung gefunden. Kapitän Lars Stindl ist begeistert von der Verwandlung seines Nebenmannes: "Jonas hat in dieser Saison eine unglaublich gute Entwicklung genommen. Er ist vorne oft der erste Anläufer und erzwingt Ballverluste des Gegners. Aber er macht auch die weiten Wege zurück, deshalb sind die Tore gegen Mainz auch die gerechte Belohnung für ihn."

Die Laufleistung ist in der Tat herausragend: Mit 13,5 Kilometern im Schnitt ist der 27-Jährige Ligaspitze. Hofmann erklärt das Phänomen so: "In erster Linie ist das der Tatsache geschuldet, dass ich endlich mal länger verletzungsfrei bin und entsprechend eine optimale Fitness habe. Aber klar liegt es mir, jetzt diese neue Rolle zu spielen, weil ich mehr Einfluss nehmen und der Mannschaft überall auf dem Platz helfen kann. Wir haben jetzt einfach mehr Tiefe in unseren Aktionen."

Mehr Läufe und Pässe in die Tiefe

Mehr Tiefe bedeutet, dass im Gegensatz zu den anderthalb Jahren zuvor unter Hecking nun deutlich mehr Präsenz im gegnerischen Strafraum herrscht. Immer wieder bieten Hofmann, aber auch Thorgan Hazard oder Alassane Pléa Läufe in die Nahtstellen der Abwehrketten. Und in dieser Saison kommen auch die Pässe dahin, die Läufe lohnen sich nun. Hofmann betont, dass die Mannschaft gerade dieses Passspiel unter Druck in jedem Training forciere. "Und deshalb haben wir auch im Spiel diese Ruhe, durch die Ketten zu kombinieren und Ball und Gegner laufen zu lassen."

Genau das war der Unterschied zwischen Gladbach und Mainz. Die Gäste hatten kaum eine herausgespielte Torchance, der eingewechselte Danny Latza schaffte es erst in der 89. Minute einmal, hinter die Abwehrlinie der Borussen zu kommen, schoss dann aber Torwart Yann Sommer an.

Sehr ähnliche Tore

Die Gladbacher hingegen zogen durch ihre geduldigen Ballstaffetten die Reihen der Mainzer so weit auseinander, dass sich erstaunliche Lücken boten: Beim 1:0 hebelte Hazard mit seinem Steilpass auf Hofmann die Dreierkette aus, vor dem zweiten Treffer schickte Stindl Hazard in die Tiefe, der dann für Hofmann querlegte. Ähnlich fiel das 3:0: Wieder leitete Stindl den Angriff ein, den Pléa mit dem Querpass auf Hazard veredelte. Und beim 4:0 konnte Hofmann Torwart Florian Müller umkurven und ins leere Tor schieben, weil zuvor Florian Neuhaus perfekt hinter die Mainzer Abwehr gepasst hatte.